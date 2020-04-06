نمور وقطط.. كورونا يفترس الحيوانات

لم يكن الجنس البشري وحده، الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا القاتل، إذ أصيب عددا من الحيوانات في بلاد مختلفة، أحدثها؛ إصابة نمر في حديقة حيوان برونكس في نيويورك جاءت نتيجة اختباره للإصابة بفيروس كورونا إيجابية.





إصابة نمر بكورونا





تداولت معلومات بشأن إصابة نمر بفيروس كورونا المستجد في حديقة حيوان برونكس في نيويورك، حيث قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن النمر يبلغ من العمر 4 سنوات، جاءت نتيجة اختباره للإصابة بفيروس كورونا إيجابية.





النمر المسمى ناديا وشقيقتها أزول ونمران من آمور وثلاثة أسود أفريقية أصيبوا بسعال جاف ومن المتوقع أن يتعافى الجميع.





وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إن عينات من ناديا تم أخذها واختبارها بعد أن أظهرت العديد من الأسود والنمور في حديقة الحيوان أعراض أمراض الجهاز التنفسي.





إصابة جرو بالفيروس





لم يكن النمر أول الحيوانات التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، ففي 5 مارس المنصرم، قال خبراء في صحة الحيوان في هونغ كونغ، إن كلبا يخضع للحجر الصحي ويملكه شخص مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان، لكنهم أوضحوا أن الأمر لا يزال قيد البحث.





وبعدها، أعلنت صحة الحيوان، عن وفاة الكلب المصاب بفيروس كورونا في هونغ كونغ.





إصابة هر في بلجيكا





وفي 28 مارس، ذكرت السلطات الصحية في بلجيكا، أن هرا أصيب بفيروس كورونا المستجد بعدما انتقلت إليه العدوى من مالكه المريض، مستبعدةً أن ينتقل المرض بشكل تلقائي من الحيوان إلى الإنسان.





إصابة قط في هونغ كونغ





ومع بداية الشهر الجاري، قالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك في هونغ كونغ إن قطا أليفا تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد إصابة صاحبه بالفيروس، موضحة أن القط لم تظهر عليه أية علامات على المرض.





ويعتبر القط هو ثالث حيوان تثبت إصابته بالفيروس في هونغ كونغ في أعقاب اكتشاف إصابة كلبين بكورونا خلال اختبارات متكررة للكشف عن الفيروس.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس المنصرم، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



