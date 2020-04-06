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ضبط 553 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة للتصدى لفيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 553 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، كما تم ضبط 219 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأسفرت الجهود عن ضبط 190 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 7 أماكن "نشاط تعليمى مخالف - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة مخالفة"، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وفي سياق آخر، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بالأسعار المخفضة في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وانطلقت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" في عدد من فروع السلاسل التجارية ال زمان – أولاد رجب – راية– الفرجاني – المحلاوي – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق) بإجمالي 18 سلسلة بـ776 فرعا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة في المبادرة (أرما – الوليلي – المتحدة – زمزم – دومتي – العابد للحوم المجمدة – شاي العصاري – ريحانة– مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") السلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعموالمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية،ومراكز الشباب"وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

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وزارة الداخلية قضية بوابة الفجر احتكار سلع ألفجر

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