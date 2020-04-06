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ريال مدريد يستقر على أول صفقاته الصيفية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:49 ص
زيدان
زيدان
حسام مجدي
استقر نادي ريال مدريد الإسباني خلال الساعات القليلة الماضية على أول صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "اوك دياريو" الإسبانية أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قرر وضع الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام على رأس أولويات الفريق في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كين في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم ولأن الللاعب سيكون البديل المناسب للفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق نظرا لتقدمه في السن.

وكان هاري كين قد أكد أنه سيرحل عن صفوف نادي توتنهام في نهاية الموسم الجاري رغبة منه في خوض تجربة جديدة مع نادي أخر في الموسم القادم.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كين في الصيف القادم أبرزها نادي يوفنتوس ونادي مانشستر يونايتد.

وقد شارك هاري كين في ٣٠ مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ١٩ هدف وصنع ٣ أهداف آخرين.

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