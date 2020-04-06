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مساعد "ميركل": خطط المستشارة بعدم الترشح لولاية خامسة لم تتغير
الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:38 ص
مـحــمد حســــــــــين
صرح رئيس موظفي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للإذاعات الألمانية RTL / n-tv، اليوم الاثنين، بأنه لا يعتقد أن خطط "ميركل" بعدم الترشح لولاية خامسة قد تغيرت بعد أن أثارت صحيفة بيلد الأسبوع الماضي مسألة ما إذا كانت قد تفعل ذلك.
وقال هيلج براون: "لا أعتقد أن هذا هو وقت لمناقشة شيء من هذا القبيل. لقد قالت إن هذه هي ولايتها الأخيرة في المنصب، وأعتقد أن شيئا لم يتغير في ذلك."، كما أوردت وكالة "رويترز".
وقادت "ميركل" ألمانيا منذ 15 عامًا، وقالت سابقًا، إنها لن تسعى لإعادة انتخابها في خريف 2021.