مساعد "ميركل": خطط المستشارة بعدم الترشح لولاية خامسة لم تتغير

صرح رئيس موظفي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للإذاعات الألمانية RTL / n-tv، اليوم الاثنين، بأنه لا يعتقد أن خطط "ميركل" بعدم الترشح لولاية خامسة قد تغيرت بعد أن أثارت صحيفة بيلد الأسبوع الماضي مسألة ما إذا كانت قد تفعل ذلك.

صرح رئيس موظفي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للإذاعات الألمانية RTL / n-tv، اليوم الاثنين، بأنه لا يعتقد أن خطط "ميركل" بعدم الترشح لولاية خامسة قد تغيرت بعد أن أثارت صحيفة بيلد الأسبوع الماضي مسألة ما إذا كانت قد تفعل ذلك.