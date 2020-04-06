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دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت دراسة جديدة، نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب بإصابة أكثر من مليون شخص ووفاة نحو 69 ألف في مختلف بلدان العالم.

 

وكشفت الدراسة الجديدة أنه من الممكن استهداف جزء معين من فيروس كورونا بالأدوية والعلاجات الأخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فحص العلماء الجسم المضاد من مريض "السارس" وتتبعوا كيفية تشبثه بمنطقة معينة من الفيروس، وكيف أن الجسم المضاد للسارس قد اجتاح نفس المكان في عينة فيروس كورونا بدقة "قريبة من المقياس الذري".

 

وأوضح  العلماء إلى أن الجسم المضاد الذي تم تثبيته في عينة فيروس كورونا لم يعمل بنفس قوة عينة السارس، إلا أنه ساعد في تحديد نقطة ضعف الفيروس المستجد.

 

ويذكر أن فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

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