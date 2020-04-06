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توني بلير يقترح نهجًا للتعامل مع كورونا في بريطانيا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إن الضرر الاقتصادي الناجم عن قواعد التباعد الاجتماعي وإغلاق بعض الشركات بتفويض من الحكومة "هائل" ويمكن أن يؤثر في النهاية على قدرة المقاطعة على إدارة نظام الرعاية الصحية الخاص بها، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وصرح بلير لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين "أشعر بالرعب من الضرر الاقتصادي الذي نتسبب به كل أسبوع.

وأوضح "إذا استمر الأمر لفترة طويلة من الزمن، فإن ذلك الضرر الاقتصادي لا يؤثر فقط على الاقتصاد في حد ذاته، بل يؤثر أيضًا على قدرتك على تشغيل نظام الرعاية الصحية الخاص بك بفعالية"، مشيرا الي ان الطريقة الحقيقية الوحيدة لتخفيف القيود هي زيادة عدد اختبارات الفيروسات التاجية التي يجري تنفيذها بشكل كبير.

وأضاف: "إذا كنت أتعامل مع هذا الموقف الآن أعتقد أنني سأكلف وزيرًا حكيمًا بمسؤولية الاختبار ولا شيء آخر"، مضيفًا أن الوزير سيحتاج إلى الدعم من خبراء الأعمال والتكنولوجيا لتقديم المشورة حول كيفية زيادة معدلات الاختبار إلى مستوى صناعي.

وتابع قائلا "ما لم تكن قادرًا على إجراء اختبار شامل - على نطاق واسع وبسرعة - لا أرى كيف يمكنك الخروج من هذا الإغلاق".

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كورونا في بريطانيا توني بلير بريطانيا الفيروس كورونا

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