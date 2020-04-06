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خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:59 ص
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة في "العجوزة "، لتوقيع الكشف الطبى على بعض المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم، أنه تم استقبال الحالات التى بلغت (24) حالة بالعيادات الخارجية بمستشفى الشرطة بالعجوزة، من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.


وفي سياق آخر، نجح ضباط قطاع أمن القاهرة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة القاهرة لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.


كانت أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله (إحدى السيارات مُبلغ بسرقتها)، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، كما اعترف بارتكاب حادث (سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان المستولى عليهما واتهماه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.


وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

وكان قد أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمدينة 6 أكتوبر، بعد ارتكابه 9 سرقات بأسلوب المغافلة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام 5 عاطلين سبق اتهامهم في قضايا سرقات متنوعة، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، متخذين من دوائر أقسام اكتوبر أول وأكتوبر ثاني واكتوبر ثالث مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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