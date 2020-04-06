حنان مطاوع توجه رسالة شكر للقطاع الطبي

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وجهت الفنانة حنان مطاوع، رسالة شكر للقطاع الطبي، من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت حنان، على مقطع الفيديو قائلة:"شكرًا لكل أطباء مصر والطاقم الطبي والممرضين ربنا ينجينا كلنا".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اللهم امين يارب وصباحكم سعادة وهنا يا قمراية" وأضاف آخر"فنانة محترمة وتمثيلك ممتاز وجميلة شكلًا قوي".



يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع، مسلسل "بنت قبائل"، وينتمي لنوعية الأعمال ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار صعيدي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رياض وهاجر الشرنوبي ودينا ومدخت تيخا.