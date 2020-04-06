المقاولون العرب يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن خليفة محمد صلاح





كشف نادي المقاولون العرب عن مفاجأة جديدة بشأن طاهر محمد طاهر نجم الفريق وموقفه من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ونفى نادي المقاولون العرب عن توقيع طاهر محمد طاهر إلى أي نادي في الفترة الحالية مثلما تردد.





وأكد نادي المقاولون العرب أن طاهر محمد لديه حلم الاحتراف في الخارج ولا يخطط إلى الانضمام لأي نادي داخل مصر.





يذكر أنه قد انتشرت العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية عن وجود صراع قوي بين نادي الزمالك والنادي الأهلي للتعاقد مع طاهر محمد طاهر في الصيف القادم.