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سقوط عصابة الشرطة المزيفة بمصر القديمة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:03 م
المتهمين
المتهمين
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية) بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره (مليون جنيه سودانى) عن طريق إنتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة، حيث تبين أن المبلغ قام بالإتصال بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالى حيث فوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالإستيلاء منه على المبلغ المالى، وإصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم (6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وكذا مبلغ مالى قدره (29،600 جنيه مصرى).
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة، وأنهم يكونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، نجح ضباط قطاع أمن القاهرة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة القاهرة لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

كانت أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله (إحدى السيارات مُبلغ بسرقتها)، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، كما إعترف بإرتكاب حادث (سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان المستولى عليهما وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

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