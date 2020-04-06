سقوط عصابة الشرطة المزيفة بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.





بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية) بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره (مليون جنيه سودانى) عن طريق إنتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة، حيث تبين أن المبلغ قام بالإتصال بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالى حيث فوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالإستيلاء منه على المبلغ المالى، وإصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.





ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم (6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة) وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة فى الواقعة، وكذا مبلغ مالى قدره (29،600 جنيه مصرى).