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قرارات عاجلة من الصحة للمستشفيات بعد إصابة أطباء بكورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:04 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
أصدرت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، عدة قرارات لحماية الفريق الطبي داخل المستشفيات وأثناء التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بها.

وأرسلت الوزارة خطاب بالتعليمات الجديدة لمساعد وزيرة الصحة لشئون المستشفيات، ورئيس قطاع الطب العلاجي، وأمين عام الخيئة العامة للمستشفيات والمعاهد لتعليمية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس المؤسسة العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للمنشأت الصحية غير الحكومية والتراخيص، ومدير مديرية الشئون الصحية.

وتضمنت قرارات الوزارة، الأتي:

1- تخصيص ممر خاص بالمستشفى لدخول حالات الاشتباه بأعراض تنفسية.

2- إجراء فحص يومي صباحي للعاملين بالمستشفيات بمدخل العاملين بالمستشفى، قبل التوقيع في دفتر الحضور.

3- التأكد من توافر جميع الادوات الشخصية الوقائية واللازمة للتعامل مع اي حالات اشتباه واصابة مؤكدة.

4- عدم السماح لاي مقدم خدمة طبية بالتعامل مع المرضى إلا بعد التاد من ارتداء الأدوات الوقائية الشخصية.

5- تخصيص مراقب من فريق العدوى بالمستشفى للتأكد من التزام الفريق الطبي بسياسة ارتداء ونزع الأدوات الشخصية وابلاغ مدير المستشفى فورا اي تجاوزات في عدم تطبيق تلك السياسة.

6- اي حالة خاضعة للعزل الذاتي من أفراد الفريق الطبي ويثبت عملها بمنشاة خاصة في فترة العزل الذاتي يقع ذلك تحت المساءلة القانونية.

أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
قرارات عاجلة من الصحة للمستشفيات بعد إصابة أطباء بكورونا
قرارات عاجلة من الصحة للمستشفيات بعد إصابة أطباء بكورونا

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