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فى 24 ساعة.. تحرير 1358 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

 وأسفرت جهود الحملة، وفقا لبيان وزارة الداخلية، خلال الـ 24 ساعة عن ضبط (1358) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (383) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (55) مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، (3) دراجة نارية مخالفة، (8) مخالفات شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ومن ناحية أخرى كانت ظهرت كثافات مرورية بطريق المريوطية، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "المريوطية سقارة"، قبل كوبري العزيزية، بنطاق مركز البدرشين، جنوب الجيزة، ورفع رجال المرور بالجيزة حطام الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير بطريق "المريوطية سقارة"، قبل كوبري العزيزية، بنطاق مركز البدرشين، جنوب المحافظة.


ودفع مدير الإدارة برجال المرور إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن انقلابها، وتم رفع حطام الحادث بواسطة اوناش المرور.

المعاينة الأولية بينت عدم وجود أي خسائر بشرية إثر وقوع الحادث، وتبين أنه أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الملاكي.


وبدوره وجه مدير المرور بنشر الخدمات المرورية بالطريق، وسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (1904) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (344) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (79) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (16) دراجة نارية مخالفة، (12) مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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مخلفات مرورية طريق اسيوط جهود الداخلية بوابة الفجر اسيوط ألفجر

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