آلاف الباكستانيين في الإمارات يسعون للعودة وسط تفشي فيروس كورونا

يسعى أكثر من 20 ألف عامل باكستاني عالقين في دولة الإمارات إلى العودة إلى ديارهم، حيث تشدد الدولة قيود السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقال متحدث باسم القنصلية لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن أكثر من 20 ألف باكستاني سجلوا أسماءهم منذ 3 أبريل لدى القنصلية للعودة إلى الوطن.





وأضاف، أن أولئك الذين سجلوا شملوا بعض الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، وفقدوا وظائفهم أو توقفوا عن الدفع من قبل صاحب العمل وكذلك أولئك الذين دخلوا البلاد بتأشيرات زيارة.





وأوضح المتحدث، أن السلطات الباكستانية تجري محادثات مع نظرائها الإماراتيين لمحاولة ترتيب الرحلات الجوية حتى يتمكن الباكستانيون من العودة إلى بلادهم.





وزادت الإمارات، التي أبلغت عن 1799 حالة إصابة بفيروس كورونا و 10 حالات وفاة، القيود تدريجيًا، بما في ذلك فرض حظر تجول على الصعيد الوطني، وتعليق رحلات الركاب، ووضع دبي في حالة إغلاق.





تم إغلاق حي مكتظ بالسكان في دبي حيث يعيش العديد من عمال الياقات الزرقاء في جنوب آسيا منذ 31 مارس، وكان هناك اختبار فيروس كورونا من باب إلى باب في بعض أجزاء الإمارة.





ووفقًا لدبلوماسيين باكستانيين، فإن باكستان مورد كبير للعمالة إلى الإمارات العربية المتحدة ، حيث يعيش ويعمل أكثر من مليون باكستاني.





ولم ترد مكاتب الإعلام الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على الفور على الطلبات عبر البريد الإلكتروني للتعليق.



