نجوى كرم ترفه عن متابعيها في فترة الحجر المنزلي بعفويتها

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أطلقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم سلسلة من النكات والفوازير عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للترفيه عن متابعيها خلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار أزمة فيروس كورونا.



وبعفويتها طرحت نجوى على متابعيها عدة أسئلة كوميدية من أجل تسلية محبيها والضحك معهم والترفيه عنهم في هذه الفترة الصعبة.



وحظيت أسئلة نجوى بتفاعل كبير جدًا من متابعيها والذين أثنوا على الفكرة ولاسيما وأنها نفذتها بطريقة لطيفة وطريفة كما قامت بالرد على من أجابوا على الفوازير.



جدير بالذكر أن نجوى كرم تشارك في برنامج ذا فويس سينيور، ضمن أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم أيضًا كلًا من الفنان هاني شاكر والديڤا سميرة سعيد والفنان ملحم زين.



ويتضمن البرنامج 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.