أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي يقفز بنسبة 1.5% في منتصف التعاملات





أخبار البورصة المصرية





واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين مدفوعة بمشتريات المصريين ، فيما إتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب ناحية الشراء





وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية في تلك اللحظات بنحو 6.1 مليار جنيه ليصل عند مستوى 527 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.59% ليصل عند مستوى 9424.8 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل عند مستوى 1000.06 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.93% ليصل عند مستوى 1022.07 نقطة.