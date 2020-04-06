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أسعار حديد التسليح اليوم الاثنين 6-4-2020 في المصانع المصرية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:08 م
اسعار الحديد اليوم
اسعار الحديد اليوم

حالة من التخبط مرت بها أسعار الحديد ما بين تراجع سعر خام بليت وتثبيت المصانع الأسعار في معظم المصانع  على خلفية انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من محافظات الجمهورية ومطالبة الحكومة المواطنين بالمكوث في منازلهم مما دفع بعض من رجال الاعمال منح اجازة لعامليها وتعطل العمل في عدد كبير من المصانع.


حافظت أسعار الحديد على استقرارها، اليوم الاثنين 6-4-2020، وسجل حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.


وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 17% لتبلغ ما قيمته 107 ملايين دولار مقابل 129 مليون دولار،موضحا أن صادرات القطاع خلال فبراير الماضي انخفضت لتبلغ 67 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار خلال فبراير 2019.



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