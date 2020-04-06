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كلاكيت تاني مرة.. على الحجار يحيي حفلًا "أون لاين" الجمعة المقبلة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفلاً غنائيًا"أون لاين" عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد توقف الحفلات للحد من التجمعات الكبيرة خوفًا من انتشار بفيروس كورونا بشكل أكبر .

ومن المقرر أن يقدم علي الحجاج خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها حلمي عايش، اتفقنا، انت المدد، داري جمالك، قبل ما تواعد، في قلب الليل، لا تهيني ولا تهينك، لسه الشتا،جوه حضني.

وفي سياق آخر، طرح علي الحجار مؤخرًا أغنية "بضحك من قلبي"، تعاون فيها مع المطربة حنان ماضي،والأغنية من كلمات سالم الشهباني،ألحان شادي مؤنس وتوزيع باسم صبحي.

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