الاتحاد الإيطالي: الدوري قد يمتد إلى أكتوبر المقبل

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد إن موسم دوري الدرجة الأولى قد يمتد إلى سبتمبر أو أكتوبر، محذرا من موجة تقاضي ضخمة إذا لم تحسم المسابقة في أرض الملعب.

وتوقف دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس بسبب جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة 15887 شخصا في إيطاليا، وهو ما يعادل ربع حصيلة الوفيات العالمية تقريبا. واقترح بعض رؤساء الأندية إلغاء الموسم تماما.

وأبلغ جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي برنامج دومنيكا سبورتيفا على محطة راي التلفزيونية الحكومية "الطريقة الوحيدة للتعامل مع موقف طارئ من هذا النوع هو استكمال مسابقات موسم 2019-2020 هذا العام".

وأضاف "ندرس مجموعة كبيرة من الحلول المحتملة للتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع "هل يمكن أن ينتهي الموسم في سبتمبر أو أكتوبر؟ هذا أحد الافتراضات؟ إنها طريقة لتجنب إفساد ليس موسم 2019-2020 فقط بل موسم 2020-2021 أيضا".

وقال جرافينا إن في حالة إلغاء الموسم الحالي فإن الاتحاد الإيطالي قد يعاني من "موجة تقاضي من كل من يعتبر أنه تضرر".

وقد يتضمن ذلك الأندية الهابطة والفرق التي تفقد فرصة اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف "سنخاطر حقا بأن تنتقل منافسات البطولة إلى قاعات المحاكم".

ويوم الخميس الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بطولات الدوري في كافة أنحاء القارة لاستكمال مواسمها بمجرد أن تصبح الظروف مواتية لممارسة كرة القدم.

وأضاف اليويفا أن في حالة إلغاء أي مسابقة دوري، فإن أنديتها ربما تحرم من المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وأضاف جرافينا أن يوم 17 مايو أيار يتم دراسته كتاريخ محتمل لاستئناف المسابقة لكنه أكد أن هذا "مجرد افتراض".