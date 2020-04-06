Advertisements

الاتحاد الإيطالي: الدوري قد يمتد إلى أكتوبر المقبل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
وكالات

قال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد إن موسم دوري الدرجة الأولى قد يمتد إلى سبتمبر أو أكتوبر، محذرا من موجة تقاضي ضخمة إذا لم تحسم المسابقة في أرض الملعب.

وتوقف دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من مارس بسبب جائحة فيروس كورونا التي أودت بحياة 15887 شخصا في إيطاليا، وهو ما يعادل ربع حصيلة الوفيات العالمية تقريبا. واقترح بعض رؤساء الأندية إلغاء الموسم تماما.

وأبلغ جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي برنامج دومنيكا سبورتيفا على محطة راي التلفزيونية الحكومية "الطريقة الوحيدة للتعامل مع موقف طارئ من هذا النوع هو استكمال مسابقات موسم 2019-2020 هذا العام".

وأضاف "ندرس مجموعة كبيرة من الحلول المحتملة للتعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع "هل يمكن أن ينتهي الموسم في سبتمبر أو أكتوبر؟ هذا أحد الافتراضات؟ إنها طريقة لتجنب إفساد ليس موسم 2019-2020 فقط بل موسم 2020-2021 أيضا".

وقال جرافينا إن في حالة إلغاء الموسم الحالي فإن الاتحاد الإيطالي قد يعاني من "موجة تقاضي من كل من يعتبر أنه تضرر".

وقد يتضمن ذلك الأندية الهابطة والفرق التي تفقد فرصة اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

وأضاف "سنخاطر حقا بأن تنتقل منافسات البطولة إلى قاعات المحاكم".

ويوم الخميس الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بطولات الدوري في كافة أنحاء القارة لاستكمال مواسمها بمجرد أن تصبح الظروف مواتية لممارسة كرة القدم.

وأضاف اليويفا أن في حالة إلغاء أي مسابقة دوري، فإن أنديتها ربما تحرم من المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وأضاف جرافينا أن يوم 17 مايو أيار يتم دراسته كتاريخ محتمل لاستئناف المسابقة لكنه أكد أن هذا "مجرد افتراض".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جائحة فيروس كورونا الفيروس كورونا ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن خليفة محمد صلاح

منذ 37 دقيقة

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

ضربة جديدة لريال مدريد في دي ليخت

منذ ثلث ساعة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا الطلب لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعة و 7 دقيقة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 11 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 17 ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يستقر على أول صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رابطة الليجا تهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب يوروباليج 2

ريال مدريد الأفضل في أوروبا للمرة الخامسة على التوالي

يويفا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن دوري أبطال أوروبا

يويفا يحرم ميلان من اليوروباليج الموسم المقبل

الاتحاد الإيطالي يطالب باستمرار الكالتشيو حتى يوليو

من آسيا لأوروبا مرورا بأفريقيا.. أكثر الأندية تضررا بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:06 م

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

10:47 ص

ريال مدريد يستقر على أول صفقاته الصيفية

11:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر