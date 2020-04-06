Advertisements

لقاء سويدان تخطف الأنظار بصورة من طفولتها

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة لقاء سويدان، فتحدي صور الطفولة، وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها من طفولتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت لقاء، على الصورة:" قبلت التحدي عندما كنت صغيرة".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"من يوم قمر يا قمر" وأضاف آخر"حبيبتي زي ما انتي ربنا يديم عليكي نعمك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قشطاتك عسلاتك زي القمر بحبك".

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثاني"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، وشارك في البطولة الفنان أحمد بدير ولوسي وداليا مصطفى ومجدي كامل وسوسن بدر وطارق صبري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الاستخبارات البريطانية تكشف عن سيناريو آخر لظهور كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي الأسطوري لم يرفض عرض الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يستقر على أول صفقاته الصيفية

منذ 43 دقيقة

فايلر يفاجئ الأهلي بهذا الطلب لتجديد عقده مع الفريق

منذ ساعة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

منذ أقل من ساعتين

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ حوالي 3 ساعات

التعليم تحسم عودة المدارس هذا العام في ظل أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن خليفة محمد صلاح

منذ نصف ساعة

تحذير عاجل من التموين للمتلاعبين في الأسعار

منذ حوالي 4 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

"فترات صعبة".. "الصحة العالمية" تحذر المصريين من الدخول في هذه المرحلة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أبو ريدة يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة "كاف"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رانيا محمود ياسين من داخل غرفة العمليات: "دعواتكم بالشفاء"

هيدي كرم تخطف الأنظار بصور من طفولتها مع شقيقتها

احتفالا بعيد الأم.. آمال ماهر تعايد والدتها بكلمات رقيقة

من نيويورك.. ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة

كندة علوش ترد على تحدي هند صبري بصورة من طفولتها

أسما شريف منير: "القطط والكلاب لا تنقل الكورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:06 م

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

10:47 ص

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

04:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر