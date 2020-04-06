لقاء سويدان تخطف الأنظار بصورة من طفولتها

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شاركت الفنانة لقاء سويدان، فتحدي صور الطفولة، وشاركت جمهورها بصورة جديدة لها من طفولتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت لقاء، على الصورة:" قبلت التحدي عندما كنت صغيرة".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"من يوم قمر يا قمر" وأضاف آخر"حبيبتي زي ما انتي ربنا يديم عليكي نعمك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قشطاتك عسلاتك زي القمر بحبك".



يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثاني"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، وشارك في البطولة الفنان أحمد بدير ولوسي وداليا مصطفى ومجدي كامل وسوسن بدر وطارق صبري.