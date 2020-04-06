ضربة جديدة لريال مدريد في دي ليخت

انكشفت حقيقة ما أثير عن رغبة الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس في الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وخرجت تقارير في الساعات القليلة الماضية، تفيد بأن دي ليخت دفع وكيله مينو رايولا للتواصل مع ريال مدريد، من أجل عرض خدماته على الميرنجي.

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" عن أن أنباء رغبة دي ليخت في الانضمام لريال مدريد لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن اللاعب سعيد للغاية بوجوده في تورينو.

وأضافت أن كيجي مولينار والد صديقة دي ليخت أكد أن اللاعب يشعر بأنه وجد البيئة المثالية لتنمية مهاراته في كرة القدم، ورسخ نفسه بشكل جيد في غرفة خلع الملابس.

ونوهت الصحيفة بأن ريال مدريد قد يكون مهتمًا بدي ليخت من أجل تطوير الشق الدفاعي بالفريق، إلا أن يوفنتوس غير مستعد لبيع اللاعب في الصيف المقبل، خاصة مع انخفاض الأسعار بالوقت الحالي.