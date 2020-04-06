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الولايات المتحدة تنفي اتهامات ألمانيا بقرصنة معدات طبية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في تايلاند، إن الولايات المتحدة ليس لديها علم بشحنة كمامات متجهة إلى ألمانيا بعد اتهامات مسؤولون في برلين بتحويلها من مطار في بانكوك، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

جاء هذا التعليق بعد أن قال وزير الداخلية في برلين أندرياس جيزيل يوم الجمعة أنه تم "مصادرة" أكثر من 200 ألف كمامة متجهه إلى ألمانيا في بانكوك وتحويلها إلى الولايات المتحدة، واصفا العمل بأنه "عمل قرصنة حديث".

وصرحت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية في بانكوك جيليان بوناردو لرويترز "لم تتخذ حكومة الولايات المتحدة أي إجراء لتحويل أي إمدادات لشركة 3M كانت موجهة إلى ألمانيا ولم تكن لدينا أي معرفة بمثل هذه الشحنة."

واضافت "ما زلنا نشعر بالقلق حيال المحاولات المنتشرة لتقسيم الجهود الدولية من خلال حملات التضليل مجهولة المصدر ".

ولم يتسن الوصول إلى السلطات التايلاندية اليوم الاثنين، حيث كانت البلاد تحتفل بعطلة عامة.

جاء الاتهام بتحويل شحنة الكمامات في الوقت الذي تسعى فيه الدول جاهدة لتأمين معدات واقية لمحاربة وباء الفيروس الجديد.

واشتكى حلفاء الولايات المتحدة من أوروبا إلى أمريكا الجنوبية من تكتيكات "الغرب المتوحش" التي يقولون إن واشنطن استخدمتها لتزايد أو منع شحنات الإمدادات الطبية إلى المشترين الأصليين.

على الصعيد العالمي، كان هناك أكثر من 1.25 مليون حالة إصابة بفيروسات كورونا و68400 حالة وفاة في 211 دولة ومنطقة، حتى صباح الاثنين، وفقًا لإحصاءات رويترز.

على الرغم من أن شركة جيزيل الألمانية قالت يوم الجمعة إن الشحنة "صودرت" في بانكوك، إلا أن مكتبها غير اقواله بعد ذلك بيوم، قائلًا إنها لا تزال تحاول توضيح ظروف الكمامات، التي تم طلبها من تاجر جملة ألماني، وليس من الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم شركة 3M لرويترز إن الشركة ليس لديها دليل على مصادرة منتجاتها. واوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه "لم يكن هناك أي عمل من أعمال القرصنة"

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قرصنة الولايات المتحدة معدات طبية الولايات المتحدة تنفي اتهامات ألمانيا بالقرصنة الفيروس كورونا

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