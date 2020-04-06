الزمالك يسعى لترضية شيكابالا بعد شكوى اللاعب لـ"تيجانا"

يفكر مجلس ادارة نادي الزمالك في تعديل عقد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة بعد نجاح اللاعب فى قيادة الفريق لتحقيق بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى والتأهل إلى الدور قبل النهائى فى دورى أبطال إفريقيا.

يفكر مجلس ادارة نادي الزمالك في تعديل عقد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة بعد نجاح اللاعب فى قيادة الفريق لتحقيق بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى والتأهل إلى الدور قبل النهائى فى دورى أبطال إفريقيا.

واتفق المجلس على عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة للاتفاق على الصيغة التى ترضيه فى العقد الجديد، والتوصل إلى اتفاق مادى مناسب للطرفين.

واتفق المجلس على عقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة للاتفاق على الصيغة التى ترضيه فى العقد الجديد، والتوصل إلى اتفاق مادى مناسب للطرفين.