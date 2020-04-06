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خلطة منزلية لتبييض اليدين في فترة العزل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
نقدم لكِ اليوم هذه الخلطة الرائعة لتبييض ليدين في المنزل في فترة العزل 

المكونات
• 1/4 كوب كبير من الحليب كامل الدسم
• 2 ملعقة طعام من مسحوق بتلات الورد المجففة
• ملعقة طعام من زيت اللوز الحلو
• ملعقة صغيرة من الجلسرين

طريقة التحضير
• اخلطي المكونات مع بعضها البعض في وعاء صغير ثم طبقيها على اليدين بفرشاة ماسك نظيفة.
• انتظري لـ 20 دقيقة وبعدها افركي يديك في حركات دائرية لطيفة ثم في الأخير اشطفيها بالماء الفاتر.
• كرري الخلطة يومياً لمدة 3 أيام وشاهدي النتيجة بنفسك من أول مرة للاستخدام.

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