Advertisements
خلطة منزلية لتبييض اليدين في فترة العزل
الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:54 ص
نقدم لكِ اليوم هذه الخلطة الرائعة لتبييض ليدين في المنزل في فترة العزل
المكونات
• 1/4 كوب كبير من الحليب كامل الدسم
• 2 ملعقة طعام من مسحوق بتلات الورد المجففة
• ملعقة طعام من زيت اللوز الحلو
• ملعقة صغيرة من الجلسرين
طريقة التحضير
• اخلطي المكونات مع بعضها البعض في وعاء صغير ثم طبقيها على اليدين بفرشاة ماسك نظيفة.
• انتظري لـ 20 دقيقة وبعدها افركي يديك في حركات دائرية لطيفة ثم في الأخير اشطفيها بالماء الفاتر.
• كرري الخلطة يومياً لمدة 3 أيام وشاهدي النتيجة بنفسك من أول مرة للاستخدام.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا