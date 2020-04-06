خلطة منزلية لتبييض اليدين في فترة العزل

نقدم لكِ اليوم هذه الخلطة الرائعة لتبييض ليدين في المنزل في فترة العزل





المكونات

• 1/4 كوب كبير من الحليب كامل الدسم

• 2 ملعقة طعام من مسحوق بتلات الورد المجففة

• ملعقة طعام من زيت اللوز الحلو

• ملعقة صغيرة من الجلسرين





طريقة التحضير

• اخلطي المكونات مع بعضها البعض في وعاء صغير ثم طبقيها على اليدين بفرشاة ماسك نظيفة.

• انتظري لـ 20 دقيقة وبعدها افركي يديك في حركات دائرية لطيفة ثم في الأخير اشطفيها بالماء الفاتر.

• كرري الخلطة يومياً لمدة 3 أيام وشاهدي النتيجة بنفسك من أول مرة للاستخدام.