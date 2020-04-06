مروان محسن يخوض تدريبات منفردة في منزله

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خاض مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة داخل حديقة منزله اليوم، في ظل توقف النشاط الرياضي.



ويأتي تدريب اللاعب حسب تعليمات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكان رينيه فايلر المدير الفني، كلف توماس بينكيل مدرب الأحمال، بوضع برنامجًا تدريبيًا للاعبين من أجل تنفيذه في المنزل.



ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم، بعد توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.