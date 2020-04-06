شيرين عبد الوهاب تتمنى قضاء فترة الحجر المنزلي مع هذه الفنانة

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تمنت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن تقضي فترة الحجر المنزلي مع الفنانة شيماء سيف، نظرًا لحبها الشديد لها.



كتبت شيرين عبد الوهاب تغريدة جديدة من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قالت فيها :"أكتر حد كنت نفسي تكون موجودة معايا في الحظر هي شيماء سيف،وانتوا تحبوا تقضوا الحظر مع مين؟".



وفي سياق آخر، طرحت شيرين عبد الوهاب منذ يومين أغنية جديدة تحمل اسم "مش قد الهوى"، وهي من كلمات محمد الغنيمي،ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف الدرامية مسلسل "الزوجة 18"ووالمسلسل من تأليف محمد أبو السعد،خالد أبو بكر ،وليد أبو المجد، إنتاج محمود شاهين، إخراج مصطفى فكري، بطولة حسن الرداد،هيدي كرم،محمود البزاوي، سلوى محمد علي.