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رسميًا.. رحيل يوفانوفيتش عن المنتخب الإماراتي 

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:17 م
يوفانوفيتش
يوفانوفيتش
وكالات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الاثنين إنهاء عقد الكرواتي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني للمنتخب الأول.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي له أنه توجه بالشكر إلى يوفانوفيتش على الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب، مضيفا أن القرار جاء بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

وكان يوفانوفيتش تولى مسؤولية تدريب المنتخب الإماراتي في ديسمبر الماضي، بعقد يستمر ستة أشهر لقيادة الفريق في المباريات المتبقية بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، لكن تقرر تأجيل جميع تلك المنافسات في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء في ختام البيان أن الاتحاد كلف لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بدراسة ملف التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

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