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أمر وحيد يعطل عودة نيمار إلى برشلونة في الصيف

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:30 م
نيمار
نيمار
حسام مجدي

أظهر نادي برشلونة رغبة كبيرة في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة مستعد لتقديم مبلغ مالي بالاضافة إلى الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق إلى نادي باريس سان جيرمان مقابل التعاقد مع نيمار.

وأكدت الصحيفة أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان وافق على عرض نادي برشلونة لضم نيمار خاصة في ظل حاجة الفريق الفرنسي إلى جريزمان.

ولكن كشفت الصحيفة أن انتهاء صفقة نيمار إلى نادي برشلونة الآن يتوقف على رأي تميم بن حمد آل ثاني مالك نادي باريس سان جيرمان وموقفه من الصفقة فهو صاحب الكلمة العليا في هذا الأمر.

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 22 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.



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