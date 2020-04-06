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كاميليا ورد ضيفة سهرة "من البيت مع أنغامي".. الليلة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
لمياء علي
تطل الفنانة الجزائرية كاميليا ورد ضيفة عبر سهرة من البيت مع أنغامي وذلك مساء اليوم في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تمتع كاميليا عشاقها بصوتها العذب من خلال تقديم مجموعة من الأغنيات المميزة وستجيب على أسئلة متابعيها.

جدير بالذكر أن كاميليا ورد، طرحت كليب "مايوفون" من إنتاجها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت من خلالها نسب مشاهدة كبيرة، وإعجاب جماهيري كبير، وكانت الأغنية بمثابة رسالة لكل شخص غير وفي وغير صادق في وعده للآخرين.

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