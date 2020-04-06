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منى زكي تعود لبلاتوه "قاطع طرق" مع الالتزام بإجراءات الوقائية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


قامت الفنانة منى زكي باستئناف تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" وذلك في استوديو الأهرام، بعد توقف التصوير لعدة أيام بسبب أزمة فيروس كورونا، وحرص صناع العمل على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة.

مسلسل "تقاطع طرق" من تأليف وإخراج تامرمحسن، ومن المقررعرضه فى شهر رمضان المقبل،بطولة منى زكي،محمد ممدوح،عائشة بن أحمد،محمد فراج،سيد رجب،ومجموعة مميزة من النجوم.

والمسلسل يشهد عودة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد غياب ثلاثة سنوات من تقديمها مسلسل "أفراح القبة" وهو مأخوذ من رواية نجيب محفوظ، وتولى إخراجه محمد ياسين، بطولة إياد نصار،أحمد السعدني،سوسن بدر،صابرين،جمال سليمان،رانيا يوسف،صبا مبارك، محمد الشرنوبي،دينا الشربيني، سلوى عثمان.

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