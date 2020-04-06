وزير الزراعة: لا نصدر سلعة يحتاجها السوق المصري

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة: إن الصادرات الزراعية رقم مؤثر في حجم الصادرات المصرية، معلنا نجاح الحجر الزراعي في فتح سوق جديد في البرازيل، لتصدير الموالح المصرية.

أضاف في اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، أن الصادرتات المصرية لها قبول في العالم، وعليها إقبال.\

وأشار إلى توجيه كل إمكانيات الوزارة وهيئاتها في مواجهة فيروس كورونا، حيث قامت مديريات الطب الوقائي بتطهير نحو 11 ألف منشأة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى توجيه كل إمكانيات الوزارة وهيئاتها في مواجهة فيروس كورونا، حيث قامت مديريات الطب الوقائي بتطهير نحو 11 ألف منشأة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن وزارة الزراعة تقدم الارشادات للمزارعين، نافيًا تصدير أي سعة يحتاجها السوق المحلي، يصدرون فقط الفائض.

وأكد أن وزارة الزراعة تقدم الارشادات للمزارعين، نافيًا تصدير أي سعة يحتاجها السوق المحلي، يصدرون فقط الفائض.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.





وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



