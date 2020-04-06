ليس المحمدي.. الأهلي يعرض نجم الإسماعيلي على فايلر

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عرضت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على السويسري رينيه فايلر، التعاقد مع عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي.



وحصل فايلر، على فيديوهات للاعب، لمشاهدته ومعرفة رأيه في التعاقد معه من عدمه لتعويض رحيل رمضان صبحي. الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.



ويبلغ عبدالرحمن مجدي، من العمر 22 عاما، وشارك مع منتخب مصر الأوليمبي، في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقيا 23، التي أقيمت في مصر.



وتسعي لجنة التخطيط للكرة، للتعاقد مع بديل رمضان صبحي، الذي تنتهي إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وسيعود لصفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.