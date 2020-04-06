الكرملين: مستعدون للتعاون من أجل استقرار أسواق النفط

أعلن الكرملين اليوم الاثنين إن موسكو مستعدة للتعاون مع كبار مصدري النفط الآخرين للمساعدة على جلب الاستقرار إلى أسواق الخام العالمية، كما قال إن المحادثات بين الدول المصدرة للنفط تأجلت إلى الخميس لأسباب فنية، والإعداد لها مستمر.





هذا وقال كيريل دميترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر، الصندوق السيادي الروسي، لتلفزيون سي.إن.بي.سي في وقت سابق اليوم إن السعودية وروسيا "قريبتان جدا جدا" من اتفاق لخفض إنتاج النفط.









وأضاف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي يومي بالهاتف "موسكو مستعدة للتعاون ومهتمة بالتفاعل مع الدول من أجل جلب الاستقرار لأسواق الطاقة".





كما أشار بيسكوف أن المحادثات بين أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين الآخرين، في إطار ما يعرف بتحالف أوبك+، تأجلت إلى يوم الخميس لأسباب فنية، وأن الإعداد للاجتماع جار.