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وكيل "تعليم الفيوم" يتابع إجراءات صرف المعاشات بالمدارس

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الاثنين، عددًا من مدارس المديرية، التي تم تخصيصها كمنافذ لصرف المعاشات لشهر أبريل 2020م، حيث تفقد عدد من مدارس إدارتي طامية وغرب الفيوم.

جاء ذلك في إطار خطة تحافظ على عدم التكدس بين المواطنين أثناء صرف المعاشات، كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار أي فيروسات بين المواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا، وبما يحافظ على صحة المستفيدين من الصرف من أصحاب المعاشات.

وتفقد عبدالله، مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بغرب الفيوم بحضور الدكتور عماد بليدي مدير إدارة غرب الفيوم، ومدرسة كفر محفوظ للتعليم الأساسي ومدرسة بنات طامية الإعدادية، بحضور الأستاذة مروة عبدالعزيز مدير إدارة طامية التعليمية. 

نبه وكيل تعليم الفيوم على مديري المدارس بضرورة حسن استقبال اصحاب المعاشات من حيث توفير الاستراحات والمقاعد لكبار السن، لافتًا إلى تعقيم وتطهير جميع المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة المواطنين.

وأكد خلال جولته بضرورة التيسير لأصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم مع مراعاة توفير رقم حضور لكل مستفيد لترتيبهم منعًا للتزاحم، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود منعًا لتكدس المواطنين بأماكن صرف المعاشات بالمدارس.

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معاشات أبريل اماكن صرف المعاشات الفيروس كورونا

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