أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الاثنين في مصر (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري، وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.





وشهدت أسعار الذهب ارتفاع عن أسعار الأمس علي النحو الآتي: سجل عيار "24" 820 جنيهًا للجرام مقابل 798 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "21" 718 جنيهًا للجرام مقابل 700 جنيهًا للجرام أمس، وسجل عيار "18" 615 جنيهًا للجرام مقابل 602 جنيهًا للجرام أمس، بينما سجل الجنيه الذهب 5755 جنيهًا للجرام مقابل 5600 جنيهًا للجرام أمس.





بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي النحو الآتي: حيث سجل الدولار الأمريكي 15.79 للبيع، 15.69 للشراء، وسجل اليورو 17.07 للبيع، و16.96 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 18.36 للبيع، 18.25 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.56 للبيع، و14.47 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.15 للبيع، و16.04 للشراء.