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الليلة.. خالد النبوي ضيف برنامج "صاحبة السعادة"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
رشا عادل
يحل الليلة الفنان خالد النبوي، ضيف برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس كل يوم اثنين الساعة 11 مسًاء عبر شاشة "دي ام سي".

وشارك خالد، جمهوره بمقطع فيديو من الحلقة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلًا:"شوية سعادة مع صاحبة السعادة الليلة الساعة 11 على قناة دي ام سي".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"احلى سهرة اقسم بالله" واضاف آخر"مستنياك من دلوقتي جدًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"شكلها كده حلقة حلوة يا نجمنا العالمي".

يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي، مسلسل "مماليك النار"، الذي طرح مؤخرًا على أحدى الشاشات الفضائية، وشارك في بطولته دد كبير من الفنانين منهم محمود نصر ومنى واصف وكندة حنا.

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