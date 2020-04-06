منع إقامة سوق "الفنت" وإزالة 3 حالات تعد في بني سويف (صور)

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، بتكثيف حملاتها على الأسواق والمحال لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق.

وأشارت إلى منع إقامة سوق الفنت ومنع تواجد الباعة المترددين على مكان السوق، وذلك تحت إشراف من الوحدة المحلية، برئاسة أحمد دسوقي، رئيس مركز ومدينة الفشن وبالتعاون مع قوات الشرطة.





وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، تحت إشراف أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية، 4 حالات تعد "في المهد" على مساحة 3.5 قراريط أرض زراعية بقرية صفط العرفا التابعة لمجلس قروي أبسوج، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.





وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة،وذلك بالتوازي مع متابعة الوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ببني سويف، برئاسة المحاسب محمد بكري، حملة للمرور على جميع المحلات والتأكد من الغلق، أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 محلات تجارية لمخالفتها قرار مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال، وفض سوق الخضار بقرية دلاص، وسط تأمين من قوات الشرطة.





جاء ذلك بحضور محمود السكرى نائب رئيس المركز وعادل عوض الله ماجد رمضان حموده نواب رئيس المدينة والرائد محمد محروس رئيس المباحث والرائد جمال حمدان، نائب مأمور مركز شرطة ناصر مسؤولى وقسم الإشغالات والبيئة والتراخيص والشؤون القانونية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات إحتمالية العدوى بفيروس كورونا.



