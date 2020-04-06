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فايلر يطلب تسويق نجم الأهلي تمهيدا لرحيله

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:07 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتخلص مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا في نهاية الموسم.

واتفق الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري ريينه فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح على تسويق اللاعب الأنجولي ورحيله نهاية الموسم وذلك لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي أخر.

الجدير بالذكر أن جيرالدو كان قريبا من الرحيل عن الأهلي في يناير الماضي، لكن الجهاز الفني للفريق الأحمر فضل رحيل وليد أزارو وإعارته للاتفاق السعودي بعد دخوله في خلافات مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

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