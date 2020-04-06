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ريال مدريد في طريقه لضم بول بوجبا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:21 م
بول بوجبا
بول بوجبا
الفجر الرياضي

بات نادي ريال مدريد الإسباني على أعتاب التعاقد مع بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن بوجبا الذي لا يعيش أسعد أيامه بين جدران ملعب أولد ترافورد يرغب في الانتقال إلى صفوف النادي الملكي الموسم المقبل، على الرغم من مساعي يوفنتوس الإيطالي لضمه.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة متوسط ميدان الشياطين الحمر في ارتداء قميص الملكي، تعد أبرز العوامل التي يرتكز عليها الفرنسي زين الدين زيدان من أجل التعاقد مع مواطنه، ضمن مخطط إعادة بناء فريق ريال مدريد

 

 

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