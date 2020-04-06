تفاصيل عرض تشيلسي لضم نجم برشلونة

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع أحد نجوم نادي برشلونة، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق، أن تشيلسي يستهدف ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب نادي برشلونة، خلال الصيف المقبل.



وكشف شبكة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية اليوم، أن تشيلسي يرصد مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع كوتينيو.



وخاض صاحب الـ27 عاماً الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث سجل 9 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى خلال مشواره مع الفريق.



وقرر نادي بايرن ميونخ عدم تفعيل بند شراء عقد اللاعب والبالغ 120 مليون يورو، في ظل الأزمة المالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

