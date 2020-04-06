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ماذا قالت نادية الجندى عن نبيلة عبيد بعد تعاونهما في "سكر زيادة"؟

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

كشفت الفنانة نادية الجندي عن الأسباب التي دفعتها للمشاركة في مسلسل "سكر زيادة" حيث أكدت أنها كانت منتظرة عمل جديد بعد مسلسل أسرار، لكي تعود مرة أخرى.

وتحدثت نادية الجندي في لقائها لبرنامج "mbc trending" أن ماجذبها للمشاركة في المسلسل هو أن الرواية مكتوبة بشكل جيد، وأنها تقدم شكل جديد و كوميديا مختلفة،لافتة إلى أنها تُجسد دور سيدة تُدعى"عصمت"، وهي شخصية لذيذة و دمها خفيف و رياضية قوية".

كما تحدثت عن علاقتها مع نبيلة عبيد في الكواليس، حيث قالت:" أحنا مفيش بينا مشاكل خالص الناس متخيله حاجه مش مظبوطة، إحنا عيلة ودايما بنطمئن على بعض وقاعدين في معسكر ولا بنام ولا بنخرج بننزل نصور ونرجع تانى، المهنة صعبة ومرهقة ولا أحد يتحملها الا العاشق هذه المهنة".

يُشار أن مسلس "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي، بطولة نبيلة عبيد،نادية الجندي،سميحة أيوب، هالة فاخر، ومجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

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