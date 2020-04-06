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مؤشر سوق دبي المالي يصعد بنسبة 0.57% بختام جلسة الإثنين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:14 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير

سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.57% رابحاً 9.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1691.66 نقطة، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها الاتصالات ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 187.4 مليون سهم محققة ما قيمته 289.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4910 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 19 سهما، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقر سهمين.
 
وارتفعت 7 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.94%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.81%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.05%.
 
 وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي،  شركة أرامكس القابضة بنسبة 8.82%، ثم سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 5.94%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5%، ثم سهم مصرف الإمارات الإسلامى بنسبة 4.97%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 34.9 مليون ورقة بقيمة 106.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.70%.

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