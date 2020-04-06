Advertisements

تقرير: الجنيه المصري أكثر العملات تماسكاً منذ تفاقم أزمة كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
شر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا".

نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات مصر على مواجهة تداعيات أزمة "كورونا"، حيث تستند الدولة على أسس اقتصادية صلبة وهي تخوض حربها ضد الفيروس وتداعيات انتشاره في العالم أجمع.

 ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي يمكن رصدها بهذا الشأن: تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار في الآونة الأخيرة مع وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، ووجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية، وهو ما تؤكده أيضاً العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية. 

وظهر في الإنفوجراف، أن الجنيه المصري يعد أكثر العملات تماسكاً بين الاقتصادات الناشئة منذ تفاقم أزمة "كورونا"، حيث انخفض سعر صرفه أمام الدولار خلال الفترة من 14 فبراير 2020 حتى 1 أبريل 2020 بنسبة 0.3%، كما انخفض سعر صرف الدولار التايواني أمام الدولار بنسبة 0.9%، وكذلك انخفض سعر صرف البيزو الفلبيني بنسبة 0.9%، واليوان الصيني بنسبة 1.6%، والسول البيروفي بنسبة 2.6%، والليرة التركية بنسبة 10.6%، والروبية الإندونيسية بنسبة 20.1%، والبيزو الكولومبي بنسبة 20.4%، والراند جنوب أفريقي بنسبة 22.2%، والريال البرازيلي بنسبة 22.4%، والروبيل الروسي بنسبة 23.9%, وأخيراً البيزو المكسيكي بنسبة 30.7%.


ورصد الإنفوجراف، أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يعطي قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، حيث أكدت وكالة "فيتش" أن المستويات المرتفعة من الاحتياطي الأجنبي وسياسات الضبط المالي والسياسة النقدية الحكيمة في مصر بوسعها التخفيف من تأثيرات "فيروس كورونا"، علماً بأنه تم تحقيق زيادة في صافي الاحتياطيات الدولية في مصر لتصل إلى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، مقارنة بـ 44.1 مليار دولار في فبراير 2019، و42.5 مليار دولار في فبراير 2018، و26.5 مليار دولار في فبراير 2017، و16.5 مليار دولار في فبراير 2016، و15.5 مليار دولار في فبراير 2015، و17.3 مليار دولار في فبراير 2014.

أخبار تهمك

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

شهادة خطيرة لممرض بمعهد الأورام عن إصابات العاملين بكورونا (فيديو)

منذ 42 دقيقة

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

منذ ساعة و 9 دقيقة

ريال مدريد يستقر على أول صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: "خاين وعميل"

منذ أقل من ساعتين

شوبير يحسم موقف الأهلي من ضم بونجاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة يطلق نداء جديدا في ظل تفشي فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة جديدة لريال مدريد في دي ليخت

منذ ساعة و نصف

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ حوالي 19 ساعة

ليس المحمدي.. الأهلي يعرض نجم الإسماعيلي على فايلر

منذ 41 دقيقة

بلاغ يطالب بالقبض على حمدين صباحي وسجنه 5 سنوات

منذ أقل من ساعتين

لجنة التخطيط تطلب تحصين نجم الأهلي ورفض رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ حوالي 15 ساعة

قرارات عاجلة من الصحة للمستشفيات بعد إصابة أطباء بكورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:06 م

دراسة تكشف نقطة ضعف مميتة لفيروس كورونا

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

11:59 ص

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

08:43 ص

"كانت عايزة تفضحني".. مفأجاة في مقتل طالبة على يد شقيقتها بالشرقية

12:40 م

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

10:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر