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في أجواء رومانسية.. كارمن تحتفل بعد زواجها الثالث

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتفلت الفنانة كارمن سليمان، وسط أجواء رومانسية بعيد زواجها الثالث من الملحن مصطفى جاد، من داخل منزلهم، وشاركت جمهورها الأحتفال من خلال نشر مقاطع فيديو، عبر خاصة "استوري"، عبر حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت كارمن، خلال الفيديو:"أن مصطفى قرر بالاحتفال بعيد زواجهم من خلال عزمها على العشاء من داخل منزلهم وطبخ أكل لها بنفسه وأشعل الشموع".

يذكر أن كارمن، تزوجت من مصطفى بعد قصة حب دامت أكثر من عام، وتزوجت منه 5 أبريل عام 2018، وسط أحتفال كبير من نجوم الفن والأصدقاء والأهالي.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "بصاتك"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وشاركها زوجها مصطفى جاد.

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عيد زواجهم

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