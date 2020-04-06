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رامي عياش يطرح برومو أغنيته الجديدة "ياحب يا صعب"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
لمياء علي
طرح النجم رامي عياش البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "ياحب ياصعب" وعلق عليه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: قريبًا.

ويتعاون عياش من خلال الأغنية الجديدة مع الموزع داني حلو والشاعر مازن غنام، وستكون من ألحانه الخاصة.

وعلق رامي عبر حسابه الشخصي بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلًا: اغنية: يا حُب..يا صعب كلمات : مازن غنام الحان: رامي عياش توزيع داني حلو"، ولاقى الخبر اعجاب العديد من المتابعين المشوّقين لسماع عمله الجديد.

وكان منذ ايام قد احيا رامي عياش حفلا مباشرا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حظيت هذه الخطوة بإعجاب عدد كبير من محبيه، وقد قدّم فيه باقة من اجمل اغنياته.

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