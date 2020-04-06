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ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم
الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:33 م
نيفين سمير
بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 5 قطاعات على رأسها البنوك ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحاً 4.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4717.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحاً 15.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5075.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% خاسراً 17.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4011.94 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.59%، خاسراً 23.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3903.57 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 121.6 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون دينار كويتى عبر 8872 صفقة.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.10%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%.
وجاء سهم "شركة بيت الاستثمار الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 14.75%، تليه الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.90%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.47% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 11.04%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 10.56%.
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