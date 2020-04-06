شاهد.. تفاصيل إنتاج أول جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية

كشف الدكتور محمود أحمد زكي، عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، عن تفاصيل انتاج أول جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية، عن طريق فريق بحثي من كليتي الطب والهندسة.





وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أنه مع بداية ظهور أزمة فيروس كورونا كان هناك توجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مصر لتفعيل دور البحث العلمي في التعامل مع الأزمة، وتم تخصيص مبالغ كبيرة لذلك، موضحًا أن رئيس الجامعة كلف بتشكيل فرق بحثية من طلاب كليات الهندسة والطب.





وأضاف أن أجهزة التنفس الصناعي مازالت في مرحلة التصنيع، مشيرًا إلى أن انتاج الأجهزة الطبية ينقسم لشقين شق هندسي يتعلق بالتصميم وإنتاج الجهاز نفسه، وشق أخر يختص بإجراء اختبارات ومعايرة فنية من قبل جهات مختصة لإجازة عمله بالمستشفيات، وتم الانتهاء من جزء كبير من تصميم وانتاج الجهاز نفسه، ولكن قرار تشغيله في يد جهات أخرى بعضها جهات طبية، مشيرًا إلى أنه سيتم تجربة الجهاز أولًا على الحيوانات، ثم تجربته على الانسان من خلال أطباء مختصين.







