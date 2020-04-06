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شاهد.. تفاصيل إنتاج أول جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية
الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:36 م
رقية جمال
كشف الدكتور محمود أحمد زكي، عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا، عن تفاصيل انتاج أول جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية، عن طريق فريق بحثي من كليتي الطب والهندسة.
وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أنه مع بداية ظهور أزمة فيروس كورونا كان هناك توجيه من وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الجامعات ومراكز البحث العلمي في مصر لتفعيل دور البحث العلمي في التعامل مع الأزمة، وتم تخصيص مبالغ كبيرة لذلك، موضحًا أن رئيس الجامعة كلف بتشكيل فرق بحثية من طلاب كليات الهندسة والطب.
وأضاف أن أجهزة التنفس الصناعي مازالت في مرحلة التصنيع، مشيرًا إلى أن انتاج الأجهزة الطبية ينقسم لشقين شق هندسي يتعلق بالتصميم وإنتاج الجهاز نفسه، وشق أخر يختص بإجراء اختبارات ومعايرة فنية من قبل جهات مختصة لإجازة عمله بالمستشفيات، وتم الانتهاء من جزء كبير من تصميم وانتاج الجهاز نفسه، ولكن قرار تشغيله في يد جهات أخرى بعضها جهات طبية، مشيرًا إلى أنه سيتم تجربة الجهاز أولًا على الحيوانات، ثم تجربته على الانسان من خلال أطباء مختصين.
أحدث إحصائيات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
وأشار إلى تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.
وقال المتحدث، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.
وأكد متحدث الصحة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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