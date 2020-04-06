وكيل 'الصحفيين': شكرًا لمن يواجهون الشائعات وحملوا أمانة المهنة

وجه الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، ووكيل نقابة الصحفيينر الشكر للزملاء الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا أنهم حملوا أمانة المهنة وواصلوا العمل.





وقال "ميري" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرًا للصحفيين والإعلاميين، الذين ينقلون الحقيقة بكل مهنية وموضوعية ووطنية، ينشرون الوعي، ويواجهون حرب الشائعات، ويتحملون كل المخاطر دون شكوى، يؤدون رسالتهم، وهمهم كان وسيظل الوطن والحقيقة".





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.





وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.





وأضافت أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 5 مصريين.





وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.





وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



