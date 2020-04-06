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أروى جودة تروج لحكاية "سنين وعدت"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة أروي جودة على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



ونشرت "جودة" فيديو من مشهد حكاية "سنين وعدت"، من مسلسل "إلا أنا"، على حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة"تويتر"، معلقة"سنين وعدت .. إلا أنا".


حكاية" سنين وعدت" بطولة أروي جودة و أحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل وجينا سليم وشيماء الشريف، إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق .


مسلسل "إلا أنا "إشراف عام على الكتابة عبير سليمان ، قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين سينرجي وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

يشار إلى أن أروى جودة تنتظر عرض فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، عباس أبو الحسن، أحمد الفيشاوى، وعدد آخر من الفنانين، إخراج محمد حماقى، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية .

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