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مجلس الوزراء: انخفاض ملحوظ لأسعار السلع الغذائية خلال عام

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
أبرز إنفوجراف صادر عن مجلس الوزراء اليوم، انخفاض متوسط أسعار أهم السلع الغذائية، قد شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال عام واحد، فبشأن مجموعة الحبوب والبقول، انخفض سعر الفول المجروش البلدي بنسبة 1.4%، ليصل سعره إلى 22.57 جنيه/كيلو جرام خلال فبراير 2020، مقارنة بـ 22.89 جنيه/ كيلو جرام خلال نفس الشهر من عام 2019، كما انخفض سعر الفاصوليا الجافة البلدي بنسبة 1.9%، ليصل سعرها إلى 29.62 جنيه/كيلو جرام خلال فبراير 2020، مقارنة بـ 30.2 جنيه/كيلو جرام خلال الشهر ذاته من عام 2019.


وفي سياق متصل، انخفض سعر العدس المجروش البلدي، بنسبة 5.6%، ليصل سعره إلى 18.54 جنيه/كيلوجرام، خلال فبراير 2020، مقارنة بـ 19.63 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر القمح العادي البلدي، بنسبة 15.4%، ليصل سعره إلى 7.14 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.44 جنيه/كيلو جرام خلال الشهر ذاته من عام 2019.


وفيما يتعلق بمجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، أوضح الإنفوجراف، انخفاض سعر البصل بنسبة 1.3%، ليصل سعره إلى 8.39 جنيه/كيلو جرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.5 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، وكذلك انخفاض سعر الفاصوليا الخضراء بنسبة 34.2%، ليصل سعرها إلى 13.69 جنيه/كيلو جرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 20.79 جنيه/كيلوجرام خلال الشهر ذاته من عام 2019، وكذلك انخفاض سعر الكرنب بنسبة 3.3%، ليصل سعره إلى 9.46 جنيه/واحدة في فبراير 2020، مقارنة بـ 9.78 جنيه/واحدة خلال نفس الشهر من عام 2019، بجانب انخفاض سعر الباذنجان الرومي بنسبة 31%، ليصل سعره إلى 7.24 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 10.5 جنيه/كيلوجرام خلال الشهر نفسه من عام 2019.


كما انخفض سعر الفلفل الأخضر الرومي بنسبة 39.3%، ليصل سعره إلى 7.29 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 12 جنيهاً/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، فضلاً عن انخفاض سعر الكوسة بنسبة 17.5%، ليصل سعرها إلى 7.09 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 8.59 جنيه/كيلوجرام خلال نفس الشهر من عام 2019، وكذلك انخفض سعر اليوسفي - سلعة موسمية- بنسبة 22.4%، ليصل سعره إلى 5.46 جنيه/كيلوجرام في فبراير 2020، مقارنة بـ 7.04 جنيه/كيلوجرام خلال الشهر نفسه من عام 2019.

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