للمرة السابعة علي التوالي .. سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.92%





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبطمؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.92% خاسراً 12.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1310.15 نقطة، للجلسة السابعة على التوالى، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي في ختام التعاملات بحجم 2.4 مليون سهم بقيمة 411.6 ألف دينار.



