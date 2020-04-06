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للمرة السابعة علي التوالي .. سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.92%
الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:36 م
نيفين سمير
سوق البحرين المالى
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبطمؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.92% خاسراً 12.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1310.15 نقطة، للجلسة السابعة على التوالى، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي في ختام التعاملات بحجم 2.4 مليون سهم بقيمة 411.6 ألف دينار.
وقاد التراجع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 41.78% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.31%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.19%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.54% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 4.17% ،فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.
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